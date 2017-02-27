У Кремлі відреагували на заклик США до Росії припинити обстріл на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Безумовно, ми вважаємо, що необхідно бути уважнішими в оцінках ситуації, тим більше у визначенні джерел провокаційних дій. Ми знаємо, що самі співробітники ОБСЄ, самі спостерігачі не раз фіксували, що джерелом провокаційних дій є збройні сили України, тому ми можемо лише в сотий раз повторити, що Росія жодним чином не є стороною цього конфлікту», - сказав Пєсков, коментуючи заяву США про напад російсько-сепаратистських сил на спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого США в черговий раз закликали Росію і сепаратистів, яких вона підтримує, негайно припинити вогонь на Донбасі.

«Сполучені Штати уважно стежать за зростанням насильства на сході України за останні тижні і небажанням змішаних російсько-сепаратистських сил дотримуватися домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами», - сказано в повідомленні.

США також засуджують напад російсько-терористичних військ на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і захоплення ними безпілотного літального апарату місії.

«Необхідно, щоб ці сили припинили напади на цивільну інфраструктуру, включаючи Донецьку фільтрувальну станцію водопостачання», - підкреслили в Держдепартаменті США і вкотре закликали Росію і бойовиків, яких вона підтримує, негайно припинити вогонь, вивести усе важке озброєння і надати повний і безперешкодний доступ спостерігачів місії ОБСЄ.

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Нагадаємо, в ніч на 24 лютого в результаті обстрілу з боку бойовиків відбулося пошкодження хлоропроводу і покрівлі технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було припинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно ввечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста і Авдіївського коксохімічного заводу.

Російська сторона в СЦКК відмовляється надавати письмові гарантії припинення вогню.

Також 24 лютого в районі Ясинуватої бойовики «ДНР» відкрили вогонь по спостерігачах СММ ОБСЄ і захопили безпілотний літальний апарат місії.

Сьогодні в Донецькій області бойовики обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водопроводу, яким вода подається на Червоноармійську і Великоанадольску фільтрувальні станції.