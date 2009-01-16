Литвин і Черномирдін вирішили, що дружити треба більше

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН та Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН виступають за активізацію парламентської складової українсько-російських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це йшлося вчора під час їхньої зустрічі в Києві.

В.ЛИТВИН і В.ЧЕРНОМИРДІН вважають за необхідне якнайшвидше поновити роботу Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації, визначивши низку першочергових для її розгляду питань.

«Коли є можливість зустрітися і висловити свою позицію, це завжди дає позитивні результати», - сказав посол.

На прохання В.ЧЕРНОМИРДІНА голова Верховної Ради України оцінив підсумки робочого візиту української парламентської делегації до Російської Федерації, який відбувся 28-29 грудня минулого року, назвавши їх «дуже позитивними».

За словами В.ЛИТВИНА, рівень зустрічей, які відбулися під час візиту, «свідчить про прагнення забезпечити нову якість двосторонніх відносин та наповнити їх практичним змістом, активізувати міжпарламентську складову».