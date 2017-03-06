"Не всі бойовики на Донбасі - терористи": доповідач на суді ООН розповів про роль Росії в "Л/ДНР"

Про це заявив американський професор Гарольд Гонджу Коу, який виступив у Міжнародному суді ООН в Гаазі за дорученням України, повідомляє "ЄвроПравда".

"Я не кажу, що всі ті, хто воює на Сході, є терористами. Є чітке визначення, що таке тероризм – це атаки на цивільних", – зазначив він.

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Він зазначив, що "за повідомленнями в газетах ми всі бачимо, що більша частина представників незаконних збройних формувань "воюють проти Української армії". "Але тут мова не про них", - підкреслив юрист.

Гарольд Гонджу Коу нагадав про збитий MH-17, атаках на цивільні квартали Маріуполя, Авдіївки та інших актах, спрямованих проти цивільних.

"Росія надає їм (бойовиків)особливо небезпечну підтримку (поставляючи зброю)", - підкреслив він.

"Ваша честь, якщо Росія дійсно не робить цього, то не буде жодних проблем в тому, щоб виконати тимчасові заходи", - звернувся він до суду з проханням підтримати тимчасові заходи, які включають, серед іншого пряму заборону Росії на подальшу підтримку проросійських бойовиків.