У Ющенка розказали, що Тимошенко ще у 2005-му хотіла відрізати газ Європі

Заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що витоки сьогоднішньої газової кризи слід шукати у 2005 році з приходом Юлії ТИМОШЕНКО на прем’єрську посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що на момент приходу Юлії ТИМОШЕНКО на прем’єрську посаду у 2005 році між Україною та Росією була повністю сформована договірна правова база і необхідно було лише щороку підписувати міжурядові протоколи технічного характеру про постачання газу.

Однак, як зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, з початку 2005 року було «повністю провалено» підписання такого міжурядового протоколу, і з боку прем’єра «було доручення працювати на розрив українсько-російської договірно-правової бази».

Він також додав, що саме з моменту приходу Ю.ТИМОШЕНКО у 2005 році на посаду прем’єра було доручення компанії «Укртрансгаз» зупинити поставки російського газу до Європи. І лише за термінового втручання Президента Віктора ЮЩЕНКА ситуацію вдалося владнати.

Заступник глави Секретаріату Президента також зазначив, що в результаті таких дій прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО Росія спочатку виставляє ціну 165 дол. за 1 тис. кубометрів, а вже восени 2005 року збільшує до 230 дол.

При цьому він додав, що лише ціною неймовірних зусиль нового уряду на чолі з Юрієм ЄХАНУРОВИМ наприкінці 2005 - на початку 2006 року Україні вдалося підписати з Росією контракт на постачання газу.

«Тоді прообраз сьогоднішньої кризи вже дав про себе знати», - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також нагадав, що окрема проблема з постачання російського газу у 2005 році також була пов’язана з тим, що, з одного боку, прем’єру Ю.ТИМОШЕНКО необхідно було домовлятися про підписання урядового протоколу, а з другого – в Росії все ще існувала кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що в результаті таких дій, починаючи з 2005 року, станом на осінь 2008 року правова база українсько-російських газових відносин існує лише частково, що дає можливість Росії фактично шантажувати українську сторону.

У зв’язку з цим Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що ситуація, яка склалася, свідчить або про непрофесійність українського уряду, або про його фактичну змову з представниками російської сторони.

Він нагадав, що зараз Генеральна прокуратура України перевіряє можливість змови з представниками російської сторони.