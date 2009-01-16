Нафтогаз відповів на звинувачення Газпрому

НАК «Нафтогаз України» укотре звертає увагу російських колег на неприпустимість політизування відносин у газовій сфері. У своїй діяльності та відносинах з ВАТ «Газпром» компанія спирається суто на економічну доцільність і технологічні можливості.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

«Будь-які політичні докори на адресу керівників компанії не відповідають дійсності та завдають шкоди репутації керівництва НАК «Нафтогаз України», – сказано в повідомленні

Зокрема, компанія зазначає, що прикладом таких дій є заява заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олександра МЕДВЕДЄВА щодо відсутності політичного рішення для відновлення постачання російського газу в Європу. «Ця інформація не відповідає дійсності і є черговим порушенням ділової етики ведення бізнесу», – зазначає НАК.

«Нафтогаз України» офіційно заявляє, що для відновлення постачання російського експортного газу територією України потрібне виконання суто технічних умов. По-перше, НАК «Нафтогаз України» потребує до 36 годин для переналаштування української ГТС, яка зараз працює в автономному режимі. Крім того, для забезпечення експортного постачання російського природного газу територією України в штатному режимі і в необхідних об`ємах, необхідне використання таких напрямів:

ГВС "Ужгород" – 186,6 млн. куб. м на добу;

ГВС "Берегове" – 23,7 млн. куб. м на добу;

ГВС "Дроздовичі" – 6,1 млн. куб. м на добу;

ГВС "Орловка" – 66,3 млн. куб. м на добу;

ГВС "Текове" – 0,6 млн. куб. м на добу;

Для споживачів республіки Молдова – 12,7 млн. куб. м на добу.

Для забезпечення транзиту згаданих об`ємів у найкоротші терміни необхідно забезпечити прийом 317 млн. куб. м на добу російського газу, зокрема за напрямами:

ГВС "Пісарєвка" – 45 млн. куб. м на добу;

ГВС "Валуйки" – 41 млн. куб. м на добу;

ГВС "Суджа" – 186 млн. куб. м на добу;

ГВС "Сохрановка" – 45 млн. куб. м на добу.

Нагадаємо, що 13, 14, 15 і 16 січня "Газпром" подавав заявки про відновлення транзиту через ГВС "Суджа" на ГВС "Орловка". "Нафтогаз" попросив "Газпром" почати постачання газу не через ГВС "Суджа", а через ГВС "Валуйки" і "Пісарєвка", але "Газпром" відмовив у цьому проханні.

У разі транзиту газу за маршрутом "Суджа" - "Орловка" без газу (через необхідність переорієнтації роботи газотранспортної системи) залишаться Луганська, Донецька, Одеська та частково Дніпропетровська області.