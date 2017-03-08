У Держдепі США підтвердили позицію щодо збереження санкції стосовно Росії

Про це заявив виконуючий обов’язки речника Державного департаменту США Марк Тонер на брифінгу у Вашингтоні.

Говорячи про зустріч секретаря Держдепартаменту Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, Тонер сказав, що темами спілкування були внутрішні питання України, але також стурбованість США щодо виконання Мінських угод.

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Водночас він додав, що головні дипломати обох країн провели добру зустріч.

"Вони говорили про зусилля у проведенні реформ, які реалізовує український уряд. І, безсумнівно, секретар Тіллерсон знову підтвердив рішучу прихильність США до України і нашу налаштованість домагатися того, щоб усі сторони виконали їхні Мінські зобов'язання, і, в тому числі, Росія", - зазначив Тонер.

"Я можу сказати, дійсно, що стосується збереження чинності санкцій до того часу, доки Росія повністю не виконає (зобов'язань) як щодо східної України, але також і щодо Криму, є правдою", - наголосив виконуючий обов’язки речника Держдепартаменту.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Клімкін у Вашингтоні провів зустріч з Тіллерсоном.

Після зустрічі Клімкін заявив, що вони обговорили шляхи, яким чином можна змусити РФ виконувати Мінські угоди. Також, за словами Клімкіна, Тіллерсон запевнив, що США послідовно підтримуватимуть Україну у боротьбі з агресією Росії.