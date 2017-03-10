У Мережі з'явилося відео випробувань українських протитанкових ракет

Відповідний відеозапис опублікувало конструкторське бюро "Луч" на своїй сторінці в Facebook.

"КБ "ЛУЧ" підтвердило заявлені характеристики чергової партії протитанкових ракет в інтересах замовника. Відстань до цілі 5000 м", - йдеться у повідомленні.

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На відео видно, що усі ракети влучили точно в ціль.

Як повідомляв УНІАН, Україна провела випробування нового ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч". Цей комплекс може розглядатися як заміну оперативно-тактичному ракетному комплексу "Точка" з поліпшеними на порядок показниками точності влучання, ніж у "Точки".