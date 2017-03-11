"Втрата країни": експерт розповів про тяжкі наслідки для України у разі реалізації будь-якого з "мирних планів"

На його думку, автори даних ініціатив є агентами впливу Москви різного рівня залученості та підготовленості, а їх реальна мета полягає в дискредитації України та підрив її національної єдності, пише ZN.ua.

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"Нам пропонують то "забути про Крим", то "провести вибори під наглядом російських військ", то "примиритись і не розбурхувати громадськість", — цих планів ставатиме дедалі більше. І мета цих "планов громадья" — переконати західних партнерів у тому, що рішення існують — просто "незговірлива" Україна не хоче їх шукати", – зазначає експерт.

На думку Горбуліна, рівень агентів, яких пускає в хід Кремль, залишає бажати кращого. "Один — колишній фінансовий махінатор з такою строкатою політичною кар'єрою, якій міг би позаздрити Остап Бендер. Інший — по суті екс-олігарх, який хоче повернутись у "велику гру". Американські "миротворці" теж анітрохи не кращі. Засвітившись у шляхетній справі "принести Україні мир" ціною українського ж Криму американські юристи, якщо роздивитися ближче, мають такі "плями на сонці", що, швидше, нагадують іншого відомого "юриста" та "друга України" — Володимира Жириновського", – зазначає Горбулін.

Експерт вказує, що будь-яка спроба "домовитися" з агресором спричинить для України тяжкі наслідки. "Реальним результатом реалізації кожного з цих "планів" стане втрата нами не частини України, не "окремих районів", а всієї країни. Повністю. Тому що будь-яка спроба "домовитися" з агресором (навіть опосередкована) призведе до масштабної політичної кризи", – підсумовує він.