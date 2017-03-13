В СБУ озвучили подробиці затримання окупантами двох українських правозахисників на адмінкордоні з Кримом

Про це Тандит заявив у коментарі УНІАН.

«Вони (правозахисники – УНІАН) проходили через пункт пропуску «Каланчак», рухалися на транспорті. Їх затримали і зараз вони перебувають у населеному пункті Армянськ», - повідомив Тандит.

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«Зараз Ольга Скрипник і Володимир Чекригін перебувають у так званому пропускному пункті «Армянськ», співробітники окупаційних російських прикордонних військ зараз спілкуються з нашими правозахисниками», - зазначив Тандит.

«Ольга і Володимир зараз заповнюють документи, які їм надали з боку так званих «прикордонників», вони перевіряють інформацію. Ми сподіваємося, що найближчим часом і Ольгу, і Володимира відпустять. Ми не бачимо жодних причин для їх затримання, і думаю, що російська окупаційна влада і контролюючі органи не чинитимуть жодних дій проти Ольги Скрипник і Володимира Чекригіна», - додав радник голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик заявила, що сьогодні, 13 березня, ФСБ РФ затримала на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників Кримської правозахисної групи. «ФСБ затримала в нейтральній зоні в пункті пропуску Каланчак правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна», - повідомила вона.