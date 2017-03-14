У Волинській ОДА прихильники блокади зачитали вимоги: відпустити затриманих у Кривому Торці до 10:00 (фото, відео)

Як повідомляють "Волинські новини", також активісти висунули вимоги «звільнити Авакова, Аброськіна, голову СБУ. Негайно прийняти закон про «тимчасово окуповані території».

"В разі не виконання вимог ми будемо діяти іншими методами. Ми будемо тут всю ніч, а можливо дві й три", – йдеться в заяві прихильників блокади.

Під час вечірніх подій в облдержадміністрації сталася словесна перепалка між головою Волинської ОДА Володимиром Гунчиком та керівником громадського формування з охорони порядку Олександром Тиводаром. Громадський активіст Ігор Алексеєв процитував слова Гунчика в ЗМІ про те, що особи, які закликають підтримати блокаду - "це проплачені люди". Його декілька разів попросили прокоментувати такі запити, але Гунчик уникав відповіді.

Керівник Волинської ОДА відмовився підписувати заяву активістів, аргументувавши це тим, що у нього немає повноважень підписувати документ з вимогою звільнення голови Нацполіції та СБУ

"Все що відноситься до діяльності Волинської області я Президенту доповідаю. За події у Луганській чи Донецькій області нехай йому доповідають губернатори вказаних областей. Це не в моїй компетенції підписувати такі документи", - зазначив Гунчик.

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Нагадаємо, увечері 13 березня у Луцьку до сотні протестувальників увірвались до будівлі ОДА і висунули вимоги звільнити затриманих учасників торгової блокади на Донеччині.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці. Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці.

Він запевнив, що Служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів. «Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.

Пізніше у поліції повідомили, що силовики затримали і доставили для опитування в райвідділи 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця Донецької області.