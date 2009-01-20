21 січня о 12.00 у Києві на вул. Хрещатик (біля ст. Метро „Хрещатик”) відбудеться презентація нової громадської ініціативи “Геть усіх!”.

Створення нової громадської ініціативи спричинено ситуацією в Україні: масовими звільненнями, інфляцією, банківським свавіллям.

Акція відбудеться під гаслами: «Нам потрібні нові!», «Геть всю політичну еліту! І владу і опозицію!», «Люстрація тим, хто керував нами останні 10 років!», «Вся правда про газові домовленості».

До участі в акції запрошуються громадяни, що постраждали від останніх подій в країні і всі бажаючі висловити свою думку та продемонструвати небайдужість.

Акція відбудеться у новому форматі.

Додаткова інформація за тел.: (093) 450-81-60, (063) 716-15-96

e-mail: getout.org.ua@gmail.com

http://get-usih.livejournal.com