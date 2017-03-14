УКРОП закликав президента покарати причетних до розгону блокади у Кривому Торці та запобігти переслідуванню патріотів

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій на її офіційному сайті.

«Використавши підрозділи силовиків для припинення блокади залізничного сполучення з окупованими територіями, українська влада перейшла межу демократії та моралі. Репресії проти патріотів стають усе більш очевидними. Нинішня влада наполегливо крокує шляхом своїх попередників», – зазначається в тексті.

У партії також наголосили, що СБУ повинна займатися пошуком справжніх ворогів України, а не боротися з добровольцями, які протистоять торгівлі на крові. А замість того, щоб виправдовувати розблокування залізничного сполучення неможливістю запровадження точкових санкцій проти Росії з боку ЄС, влада мала б добиватися таких обмежень у зв’язку із загостренням ситуації в Авдіївці, переконані в «Українському об’єднанні патріотів – УКРОП».

УКРОП вимагає від Президента України покарати організаторів та виконавців нападу на редут блокувальників, внаслідок якого було затримано й чотирьох представників партії, та не допустити переслідувань учасників блокади в майбутньому.

«Подальше загострення ситуації на залізничних блокпостах – це прямий шлях до суспільного збурення, яке вже шириться Україною, до відкритого протистояння з патріотичними силами та появи нових «редутів» опору свавіллю влади в різних регіонах нашої держави», – наголошується в заяві.

Єдиним цивілізованим виходом із ситуації в партії вважають повне припинення торгівлі з непідконтрольними Києву районами Луганщини, Донеччини та ухвалення законопроекту про статус окупованих територій. Відтак представники УКРОПу вимагають розглянути його на нинішньому сесійному тижні, не пізніше четверга.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня поліція після штурму редуту поблизу Кривого Торця у Донецькій області затримала 43 блокувальників.

Після цього по містам України прокотилася хвиля протестів з вимогою звільнити затриманих.