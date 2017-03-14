Фракція БПП поповнилась ще одним нардепом
18:36, 14 березня 2017Політика
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Буглак пройшов до ВР за списком БПП під №81 замість народного депутата Олексія Савченка.
REUTERS
Народний депутат Юрій Буглак увійшов до складу фракції партії “Блок Петра Порошенка”. Про це у сесійній залі ВР повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент УНІАН.
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Як повідомляв УНІАН, ЦВК 27 лютого визнала обраним народним депутатом головного юридичного радника дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" Буглака.
Він пройшов до ВР за списком «БПП» під №81 замість народного депутата Олексія Савченка, якого президент призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації.
Сьогодні, 14 березня, Буглак склав у ВР присягу народного депутата.
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