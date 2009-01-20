Ющенко: "газова війна" піде на користь Європі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що «газова війна» змусить Європу та Україну більш серйозно ставитися до газових домовленостей з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ у Чернігові.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що «газова війна», яка була оголошена Україні 1 січня 2009 року, ще довго не буде сходити з перших шпальт. Він підкреслив, що «енергетична війна набагато небезпечніша, ніж мілітарна війна, оскільки вона за одну добу робить експансію або агресію на весь континент».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні є актуальним говорити про спільні виклики і зміну правил гри. «Це дія, від якої може залежати доля будь-якого громадянина, будь-якої держави», - сказав Президент, висловивши жаль з приводу того, що сьогодні газ став політикою, і дуже часто прагматичний та професійний підхід не дозволяє сформувати оптимальну ціну на газ.

Говорячи про конфлікт початку поточного року, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що «це той бій, в якому, переконаний, і Європа, і всі учасники вийшли з великими уроками». «На мій погляд, вже ніколи не буде газова політика такою, як вона була до 1 січня 2009 року. Вийдуть усі з уроками: Україна, Білорусь, Росія, Європейський Союз. Ми більше такими не будемо: безпечними, довірливими чи стороною, яка досить безоглядно вірить в усілякі домовленості», - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що Україна не відчуває жодної вини за ситуацію з припиненням постачання газу до Європи. Він знову висловив думку, що метою цієї акції була, серед іншого, дискредитація України в очах Європи. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що необхідно розуміти, що мова йде не про маленький двосторонній конфлікт, який завершився сьогодні з відновленням поставок газу, і необхідно говорити про висновки, які всі винесли з цієї війни.

Президент також подякував українській нації за терпіння, яке вона проявила у цьому конфлікті, а також за консолідацію суспільства.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні країна має навчитися по-іншому споживати газ, змінити енергетичну політику. «Нам потрібно по-іншому подивитись на національний енергетичний баланс. В тому числі, і щодо нафти та газу. Нам потрібно по-іншому подивитись на можливості чорноморського шельфу і почати реалізовувати відкриту національну політику в цьому питанні. Чим швидше, тим краще», - сказав Президент.