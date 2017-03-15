Сироїд звернулася до Генпрокуратури та СБУ щодо сьогоднішніх подій у парламенті

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд звернулася до Генеральної прокуратури та СБУ щодо сьогоднішніх подій у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила в коментарі журналістам.

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За словами Сироїд, після того, як вона закрила пленарне засідання ВР, у сесійній залі продовжували перебувати депутати.

“Я не знаю, що там триває. Але хтось дав дозвіл включити мікрофони у залі парламентських засідань... А окремі народні депутати, фактично узурпувавши функції спікера і віце-спікера, оскільки там немає нікого, продовжують щось вести у залі пленарних засідань”, - сказала вона.

Як повідомила Сироїд, вона вже “звернулася до прокуратури і до СБУ у зв'язку з цією екстраординарною подією”.

“Вони повинні провести розслідування: хто спланував ці дії і з якою метою”, - додала вона.

За словами Сироїд, вона не могла зв'язатися з керівником Апарату Верховної Ради і не розуміє, на якій підставі у сесійній залі після закриття засідання тривала “якась робота”.

Крім того, Сироїд повідомила, що голова ВР Андрій сьогодні вранці попередив її, що перебуватиме на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

“Я так розумію, що люди, які були з цим обізнані, вирішили скористатися цією ситуацією і вчинити таке свавілля”, - сказала вона.

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Віце-спікер додала, що попросила негайно зв'язати її з Парубієм, та висловила сподівання, що після засідання РНБО вона з головою парламенту поспілкується.

Також Сироїд наголосила, що вважає за необхідне невідкладно провести зустріч з представниками фракцій та президентом Петром Порошенком для обговорення причин подій у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, Сироїд закрила засідання парламенту після того, як до сесійної зали ВР депутати завели поліцейських, за участю яких напередодні ввечері на Донеччині стався інцидент з народним депутатом Володимиром Парасюком та іншими учасниками торгової блокади ОРДЛО.

Після цього співробітники поліції поінформували в сесійній залі народних депутатів про інцидент за участю Парасюка.