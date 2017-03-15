Нацполіція забезпечить виконання рішення РНБО щодо припинення переміщення вантажів через лінію розмежування – Князєв

Національна поліція забезпечить виконання рішення Ради національної безпеки та оборони щодо припинення переміщення вантажів через лінію розмежування у зоні проведення антитерористичної операції.

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Про це сьогодні повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, інформує Департамент комунікації відомства.

«Щойно РНБО доручила зупинити переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Нацполіція забезпечить виконання цього рішення», – запевнив Князєв.

Своєю чергою директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в ефірі телеканалу «112 Україна» також наголосив, що поліція та Нацгвардія мають достатньо сил і засобів для виконання рішення РНБО щодо тимчасового припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Він також нагадав, що наразі в зоні проведення АТО поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії несуть посилений режим служби.

Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні 15 березня ухвалила рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд дол.

Після засідання секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони буде перекрито всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Крім того, РНБО доручила МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ вжити додаткових заходів з посилення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам.