Тимошенко вимагає особистих вибачень від своїх кривдників

Дочірня компанія «Газпрому» «Газпромзбут Україна» не виконуватиме функції посередника при поставках російського газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції після засідання Кабміну прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чи є «Газпромзбут Україна» посередником.

«Газпромзбут Україна» абсолютно ніякого відношення до посередництва не має. Весь обсяг газу, який поступатиме в Україну, закуповуватиметься «Нафтогазом» у «Газпрому». Жодної краплі газу не закуповуватиметься іншим чином», – заявила прем`єр-міністр.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зажадала вибачення від тих, хто заявляв, що вона лобіює своїх посередників для поставки російського газу в Україну. «Я б хотіла, щоби вибачилися всі, хто говорив, що уряд шукає інших посередників, переді мною особисто. Ніяких посередників на газовому ринку не буде», – запевнила прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ на прес-конференції сказав, що ВАТ «Газпром» одержало право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України.

“Газпром” через компанію «Газпромзбут Україна» матиме право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України”, – сказав він.

“Це важлива частина наших домовленостей, які відображають партнерські відносини НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», – додав О.МЕДВЕДЄВ.

Щодо обсягів цього газу він зазначив, що це залежатиме від внутрішнього попиту.