В офісі російської радіостанції на Кіпрі пролунав вибух

09:54, 17 березня 2017
Політика
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До будівлі вже приїхали пожежники та швидка допомога.

Вибух пролунав сьогодні вранці / Газета.Ru

На Кіпрі у будівлі, де розташований офіс російської радіостанції Russian Wave стався вибух. Про це у Facebook написав бізнесмен Сергій Лаврухін.

«У будівлі BodyLine вибух !!!! Друзі з Лімассола ви цілі ?! Машини швидкої допомоги і пожежники приїхали, квартал оточили: - ((( Там новий офіс і студії Russian Wave», - написав Лаврухін.

Російські ЗМІ повідомляють, що на час вибуху, який стався о 7:40, в редакції радіостанції нікого не було.

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Теги: #вибух#Кіпр#радіостанція