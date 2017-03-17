В офісі російської радіостанції на Кіпрі пролунав вибух

На Кіпрі у будівлі, де розташований офіс російської радіостанції Russian Wave стався вибух. Про це у Facebook написав бізнесмен Сергій Лаврухін.

«У будівлі BodyLine вибух !!!! Друзі з Лімассола ви цілі ?! Машини швидкої допомоги і пожежники приїхали, квартал оточили: - ((( Там новий офіс і студії Russian Wave», - написав Лаврухін.

Російські ЗМІ повідомляють, що на час вибуху, який стався о 7:40, в редакції радіостанції нікого не було.