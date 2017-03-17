В офісі російської радіостанції на Кіпрі пролунав вибух
09:54, 17 березня 2017Політика
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До будівлі вже приїхали пожежники та швидка допомога.
Вибух пролунав сьогодні вранці / Газета.Ru
На Кіпрі у будівлі, де розташований офіс російської радіостанції Russian Wave стався вибух. Про це у Facebook написав бізнесмен Сергій Лаврухін.
«У будівлі BodyLine вибух !!!! Друзі з Лімассола ви цілі ?! Машини швидкої допомоги і пожежники приїхали, квартал оточили: - ((( Там новий офіс і студії Russian Wave», - написав Лаврухін.
Російські ЗМІ повідомляють, що на час вибуху, який стався о 7:40, в редакції радіостанції нікого не було.
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