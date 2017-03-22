Асоціація "Український бурштин" дасть змогу легальним добувачам вийти на європейський ринок - Палиця

Комунальне підприємство Волинської облради «Волиньприродоресурс» увійде до складу асоціації «Український бурштин». Таке рішення під час XII позачергової сесії ухвалили депутати Волинської облради.

Директор КП «Волиньприродоресурс» Василь Столяр повідомив, що нещодавно у Вільнюсі відбулася міжнародна виставка учасників легального ринку бурштину Amber trip, де було висловлено бажання купувати українську сировину та оброблений камінь. Організатор заходу Гедрюс Гунторюс запропонував створити в Україні асоціацію «Український бурштин».

«Закордонні діячі ініціювали запровадження в нас такої асоціації, оскільки повірили в те, що нас підтримує громада області, вони побачили законно отримані ліцензії, виділені під розробку землі. Вони хочуть, щоб ми виходили на законний міжнародний рівень, а не залишалися на контрабандному. Участь в асоціації дасть змогу одержати великий досвід у цій сфері, побачити найновіші технології з обробки каменю. Ми зможемо відкрити біржу на теренах Волині та продавати бурштин прозоро. Я хочу, щоб видобуток перебував під контролем держави та правоохоронних органів, щоб створювалися робочі місця, щоб виготовлялися ювелірні вироби, щоб ми виходили на максимальний рівень отримання прибутку й цивілізованості», – наголосив голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.

«Ця асоціація створена для того, щоб захищати права легальних видобувачів «сонячного каменю». Це потужна організація, яка може виступати навіть із законодавчою ініціативою щодо розробки надр. Адже один у полі не воїн. Наше підприємство новостворене, тому досвід Польщі та Литви стане в пригоді», – повідомив Василь Столяр.

Керівник комунального підприємства також наголосив, що готовий співпрацювати з іншими областями, які виявлять таке бажання. Як розповів голова Волинської облради Ігор Палиця, щодо вивчення досвіду з легалізації видобутку бурштину на прикладі КП «Волиньприродоресурс» зверталася вже, зокрема, Житомирська обласна рада.

«Після перекриття міжнародної траси Київ – Ковель, яке ініціювали мешканці сіл Житомирщини та Рівненщини, котрі вимагали узаконити видобуток бурштину, до нас почали звертатися представники різних областей. Вони хотіли б вивчити наш досвід з легалізації видобутку. Всі прагнуть працювати тільки в такому ключі», – підкреслив Ігор Палиця.

Очільник облради додав, що асоціація дасть можливість українським підприємствам, які законно видобуватимуть бурштин, вийти на міжнародний рівень.