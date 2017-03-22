Порошенко за минулий рік помилував 67 засуджених - АП

Президент України Петро Порошенко за 2016 рік помилував 67 засуджених, це дорівнює такій же кількості, як і в попередньому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Департаменту з питань помилування Адміністрації президента України Олександр Букалов повідомив на брифінгу в Києві.

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«В минулому році президентом було помилувано 67 осіб. Так сталося, що це дорівнює такій же кількості, як і в попередньому році»,- заявив він.

«Помилування відбувається у двох варіантах – це звільнення особи з місць позбавлення волі, інше – це зменшення терміну покарань, зазвичай на півтора-два роки. Серед цих 67 помилуваних 23 особам було скорочено терміни покарання, а 44 були звільнені», - сказав Букалов.

За його словами, підставами для помилування є те, який саме злочин скоїла людина, який термін вже відбула, її вік, здоров’я, сімейні обставини.

Букалов зауважив, що за минулий рік було помилувано 28 жінок і 39 чоловіків, при тому, що в місцях позбавлення волі перебувають 5% жінок від загальної кількості засуджених. Крім того, 17 осіб з числа помилуваних мають вік 60 і більше років.

Також Букалов повідомив, що за рік Департамент з питань помилування отримав понад 1,7 тис. звернень, з них про помилування було 1 тис. 435 звернень щодо 1 тис. 253 осіб.