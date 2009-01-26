Ющенко летить у Брюссель

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 26-27 січня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі.

Візит буде здійснено на запрошення голови Європейського Союзу Жозе Мануеля БАРРОЗУ, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Передбачається, що у ході переговорів з керівництвом Європейського Союзу обговорюватимуться питання порядку денного відносин Україна – ЄС. Головну увагу буде зосереджено на актуальних питаннях енергетичної безпеки на європейському континенті та забезпечення належних умов для налагодження ефективної взаємодії між країнами постачальниками, споживачами та транзитерами енергетичних ресурсів.

В.ЮЩЕНКО та Ж.М.БАРРОЗУ обміняються думками щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також започаткування взаємодії у рамках програми «Східне партнерство».