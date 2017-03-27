Рабинович: "Щоб врятувати країну, готовий об'єднуватися навіть з Правим сектором"

Вадим Рабинович закликав політичні сили об'єднатися для порятунку країни. Про це народний депутат і лідер партії "За життя" заявив у передачі "Хто кому Рабинович" на каналі "112 Україна".

Як повідомляє прес-служба політсили, киянка Юлія з телестудії на Майдані запитала Вадима Рабиновича, чи планує партія "За життя" об'єднуватися з іншими опозиційними політичними силами.

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"Я радий тимчасово сісти в один човен для порятунку країни взагалі з усіма. Нам всім потрібно якомога швидше зупинити цю вакханалію, яка відбувається. І мені неважливо навіть, якщо хтось, хто буде сидіти в цьому човні, мені не подобається. Навіть з самої крайньої опозицією, з "Правим сектором" готовий. Але поки що це нереально, бо всі вони проповідують трошки інше", – каже Рабінович.

За його словами, партія готова об'єднатися з усіма політичними силами, крім тих, хто "вже двічі, тричі, чотири рази обкрадав країну". "Такі об'єднання повинні бути для чогось. Я радий об'єднатися з будь-якою політичною силою, яка зупинить те, що відбувається: тарифи, беззаконня. Потрібно зупинити війну, а потім розберемося, хто кому Рабинович", - резюмує парламентарій.

Нагадаємо, що політик закликає до дострокових виборів у парламент. На його думку, тільки так можна зняти градус напруженості в суспільстві, вирішити економічну та політичну кризи.