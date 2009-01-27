Путін розказав, що саме йому не дає спати

Нічого веселого в своїй роботі прем`єр РФ Володимир Путін не знаходить. Про це він сказав в інтерв`ю американському агентству "Блумберг". "Я ж не в цирку працюю, значить, смішного мало... Ні, мабуть, в роботі нічого такого веселого я не бачу" - сказав політик.

Відповідаючи на запитання, що йому іноді заважає спати вночі, Путін сказав: "Не буду нічого придумувати, це просто від того ж емоційного навантаження, буває, що заснути важкувато, важко вийти з такого стану емоційної напруженості". Але це, за словами прем`єра, "знімається спортом". У відповідь на прохання описати найкращий день Путін заявив, що вони у нього всі хороші, тому що пов`язані з цікавою роботою. "Я її дійсно люблю, вона масштабна, від результатів цієї роботи багато що залежить, і якщо щось виходить, і я бачу, що людям стає жити трохи краще, - це найбільша нагорода для мене", - сказав глава російського уряду.

Путін також признався, що в роботі його нічого не може поставити в безвихідь. "Бувають просто надмірні навантаження, втомлююся, буває, це правда, так. Але щоб мене щось поставило в безвихідь... Щось такого не пам`ятаю. Я завжди шукаю вихід з будь-якої ситуації, його завжди можна знайти. Треба сказати, що це - найцікавіше", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, з якими словами він живе, прем`єр лаконічно сказав: "Вперед".

РИА Новости