Кріль: Тимошенко діяла як агент Газпрому

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ вважає, що спроба відставки голови Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА мала на меті відволікти увагу від невдалих газових домовленостей прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами І.КРІЛЯ, "скандал навколо відставки голови НБУ затіяний БЮТ з однією метою - відволікти увагу суспільства від газових домовленостей, при укладанні яких ТИМОШЕНКО діяла як агент російського газового монополіста".

Народний депутат переконаний, що незважаючи на щоденний інформаційний шум, «Ю.ТИМОШЕНКО не спроможна дати відповідь на прості запитання: Чому ціна газу для України в 2009 році вища, ніж ціна для європейських країн? Чому за умови значного зростання вартості газу для України, оплата за транзит для "Газпрому" залишилася незмінною? Чому більше 25% українського газового ринку передано новому посереднику – філії "Газпрому", тоді як ТИМОШЕНКО цілий рік запевняла, що усуне будь-яких посередників з газового ринку?».

І.КРІЛЬ нагадав, що стратегія "Газпрому" на 2009 рік передбачала за рахунок підвищення цін для України компенсувати прибутки, втрачені на постачаннях у Європу. "ТИМОШЕНКО чітко і беззастережно підтримала виконання стратегічного плану російського монополіста. Це не дивно, зважаючи, що вона весь рік постійно відстоювала його інтереси. Варто згадати спроби передати розробку Причорноморського шельфу росіянам, передачу їм родовищ у Лівії, і блокування аверсного використання нафтопроводу "Одеса-Броди", - зазначив І.КРІЛЬ.

На його думку, “можна очікувати, що "Газпром" вирішить призначити ТИМОШЕНКО почесним керівником своїх структур в Україні. Так він раніше вчинив стосовно екс-канцлера Німеччини Герхарда ШРЕДЕРА. Купівля політиків - давня тактика нашого північного сусіда", - наголосив депутат.

При цьому І.КРІЛЬ нагадав, що "стаття 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" чітко забороняє будь-якому держслужбовцю "сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності". Можливо, час правоохоронним органам дати оцінку діям прем`єр-міністра під час укладання газових домовленостей", - вважає лідер “Єдиного Центру”.