У Росії пропонують заборонити продаж парфумів, склоочисників та антифризу вночі через отруєння населення

До Держдуму Росії внесено проект закону, згідно з яким, може бути заборонено продаж спиртовмісних рідин у нічний час, серед них антифриз і духи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, ініціатива передбачає заборону продажу спиртовмісних рідин з вмістом етилового спирту понад 25% з 23.00 до 8.00 годин за місцевим часом. Йдеться про парфуми, склоочисники та антифризи.

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«Сучасний стан алкогольного ринку характеризується високим рівнем смертності населення від отруєння алкогольними сурогатами, спиртовмісними рідинами «подвійного призначення». Від 70 до 95% спиртовмісної нехарчової продукції застосовується не за прямим призначенням, а як «бюджетний» аналог алкогольної продукції», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Зазначається, що з ростом цін на спиртні напої сурогати алкоголю стають дедалі популярнішими, особливо з урахуванням їх цінової легкодоступності (10-15 рублів за 100 мл). Йдеться про парфумерію, миючі засоби, рідину для миття вікон і захисту від обмерзання.

Як повідомлялося, в Росії наприкінці 2016 року сталося масове отруєння «Бояришником». Кількість жертв отруєння цим спиртовмісним косметичним засобом перевищила 70 осіб.