СБУ просить Луценка займатися своєю справою

Служба безпеки України просить керівників інших правоохоронних органів приділяти більше уваги виконанню доручень Президента України щодо міжвідомчої співпраці у боротьбі з корупцією, уникаючи необґрунтованих коментарів. Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-центру СБУ "у зв’язку з коментарями міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка щодо кадрових призначень в СБУ".

Як зазначається в повідомленні, "у суворій відповідності до Конституції України та Закону України «Про Службу безпеки України» СБУ підпорядкована виключно Президенту України і підзвітна Верховній Раді. Тобто усі кадрові призначення на керівні посади в СБУ здійснює винятково Президент України у визначений законодавством спосіб".

Зважаючи на викладене, в.о. голови СБ України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО "висловлює прохання до своїх колег – керівників інших правоохоронних органів приділяти більше уваги виконанню доручень Президента України щодо міжвідомчої співпраці у боротьбі з корупцією, уникаючи необґрунтованих коментарів", йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що "публічні погрози Служби безпеки України, першим заступником керівника якої сьогодні було призначено Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, Енергетичній регіональній митниці з вимогою «не допустити розмитнення» газу, що зберігається у підземних сховищах України й на який претендує компанія «РосУкрЕнерго», є яскравим доказом того, що СБУ вже давно перетворилася на кишеньковий підрозділ Банкової та окремих комерційних структур".