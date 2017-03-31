Луценко про смерть полковника СБУ внаслідок підриву авто у Маріуполі: втратив обидві ноги й помер від знекровлення

11:51, 31 березня 2017
Політика
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Полковник СБУ втратив обидві ноги внаслідок підриву авто.

Генпрокурор України Юрій Луценко під час спільної конференції з главою МВС України Арсеном Аваковим повідомив деталі загибелі співробітника СБУ на місці вибуху авто в Маріуполі.

Так, за словами Луценка, СБУшник втратив обидві ноги внаслідок вибуху й через знекровлення помер у кареті швидкої допомоги. 

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Як повідомляв УНІАН, 31 березня близько 8:30 у центральному житловому кварталі Маріуполя невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш. Від отриманих чисельних травм та опіків він загинув на місці.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури та Нацполіції.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину, допитують свідків. Також працюють вибухотехніки, які встановлюють пристрій, котрий використовували злочинці для підриву транспортного засобу.

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Теги: #смерть#Маріуполь#СБУ