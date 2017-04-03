"Набагато більше підстав, ніж у Шокіна": Махніцький зібрався відновитися на посаді генпрокурора

Колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький має намір подати позов до суду про поновлення його на посаді. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Це питання принципу, щоб довести, що це було незаконне рішення (про його звільнення) ... Це принципово. А питання, чи залишатися на цій посаді чи ні, можна буде вирішувати пізніше - коли прийде час. За чинних умов, реалій та керівництва, я б не йшов на цю посаду», - сказав Олег Махніцький.

Він також зазначив, що у нього є «набагато більше підстав, ніж у Шокіна», відновитися на посаді.

Як повідомляв УНІАН, екс-генпрокурор Віктор Шокін подав до суду позов щодо Верховної Ради та президента Петра Порошенка щодо відновлення його на посаді.

Вищий адміністративний суд України 10 квітня почне розгляд позову Шокіна.

Шокін вимагає скасувати постанову парламенту про дозвіл на його звільнення з посади генпрокурора і відповідний указ президента, та відновитися на посаді.