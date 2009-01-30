У Криму оголосили штормове попередження

У Криму оголошено штормове попередження.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби Головного управління МНС України в АРК, 30 і 31 січня на території Криму очікуються сильні дощі з переходом у мокрий сніг, місцями туман за видимості 100-500 метрів, налипання мокрого снігу, ожеледиця.

30 січня в Криму очікується вітер північно-східний 9-14 м/с, температура повітря вночі 1-2° тепла, вдень 3-5°, дощ, туман.