Україна для Путіна - не остання ціль: Парубій розповів, чого прагне очільник Кремля

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловлює переконання, що Україна для президента Російської Федерації Володимира Путіна не є останньою ціллю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в рамках 10-го Київського безпекового форуму.

"Десять років тому, коли Путін проголосив, що розвал Радянського Союзу є найбільшою трагедією XX століття – це він дав відповіді на всі питання. Для нього Україна дуже важлива ціль, але далеко не остання. Його ціль – відновити вплив на весь геополітичний простір, який контролював Кремль", - заявив Парубій.

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"Це не всі розуміють в Європі, але це точно розуміють всі ті країни, які пройшли колоніальне минуле у Радянському Союзі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у міністерстві закордонних справ Росії не бачать зв'язку між бажанням України збільшити застосування української мови та заявами президента РФ Володимира Путіна про захист російськомовного населення у Криму і на Донбасі. Про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, питання про статус російської мови в Україні стояло з моменту отримання незалежності, після чого частина населення виявилася «незахищеною».