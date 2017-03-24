Під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайшли мертву жінку - ДСНС

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено мертву жінку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду.

Чечоткін зазначив, що розпочато було комісійне обстеження для визначення обсягів пошкодження будинків, споруд, об'єктів соціальної сфери на життєзабезпечення.

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"Пізно увечері під час обстеження житлового сектору під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 51-го року народження", - сказав він.

Крім того, за словами голови ДСНС, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, внаслідок влучання снаряда у оселю, осколкове поранення голови отримала жінка 1962-го року народження.