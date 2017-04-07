Уряд ФРН виступає за вибори в "ЛДНР" до відновлення Україною контролю над кордоном – посол

Надзвичайний та повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель наголошує, що німецький уряд підтримує позицію, що контроль України над українсько-російським кордоном на Донбасі відновиться на наступний день після проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час панельної дискусії "Європа: зіткнення інтересів" в рамках 10-го Київського безпекового форуму.

Посол зауважив, що не хоче обговорювати раніше висловлені ним припущення, що вибори на Донбасі можуть відбутися за присутності російської армії.

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При цьому дипломат сказав, що положеннями Комплексу заходів із виконання Мінських угод передбачено процес відновлення контролю України над її державним кордоном, що має розпочатися "на наступний день після місцевих виборів".

"Це не є тим документом, який я розробив. Це погоджено усіма тими сторонами, які поставили підписи", - підкреслив посол.

При цьому він наголосив, що отримав підтвердження з Берліну, що німецький уряд підтримує його позицію. "Мені підтвердили з Берліну, що я маю повну підтримку мого уряду щодо того, що я сказав", - додав Райхель.