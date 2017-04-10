Глави МЗС країн G7 в Італії обговорять кризу на Донбасі

Глави Міністерств закордонних справ країн G7 під час дводенних консультацій 10 і 11 квітня в італійському місті Лукка обговорять кризу на Донбасі, ситуацію в Сирії, близькосхідний мирний процес, безпеку в Азії, Ірані, Африці, Іраку та Лівії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

«У понеділок і у вівторок Федеріка Могеріні, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Європейської комісії буде в Італії для участі в нараді міністрів закордонних справ G7 в місті Лукка», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у центрі дискусій будуть основні міжнародні проблеми, включаючи ситуацію в Сирії, в світлі останніх подій.

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«Учасники G7 також обговорять кризу в східній Україні, близькосхідний мирний процес, безпеку в Азії, Ірані, Африці, Іраку та Лівії», - повідомляють у прес-службі.

Також темами обговорення на саміті будуть - міграція, морська безпека, нерозповсюдження зброї і роззброєння, боротьба з тероризмом, зміна клімату, мир і безпека в рамках Організації Об'єднаних Націй.

Крім того, Могеріні матиме ряд двосторонніх зустрічей, в тому числі з міністром закордонних справ Японії Фуміо Кішіда, з яким вона обговорюватиме відносини між ЄС і Японією, а також міжнародну відповідь на неодноразові порушення КНДР резолюцій Ради Безпеки ООН.