"Сумно бачити": посол Великобританії відреагувала на відставку Гонтаревої
16:27, 10 квітня 2017Політика
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Дипломат вважає Гонтареву реформатором, яка принесла зміни у банківський сектор.
Валерія Гонтарева йде у відставку / Фото УНІАН
Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф вважає голову Національного банку Валерію Гонтареву реформатором, яка принесла зміни у банківський сектор країни.
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«Сумно бачити заяву про відставку голови НБУ Гонтаревої - трансформаційний та мужній лідер, яка забезпечила справжні реформи у банківському секторі», - написала Гоф у мікроблозі Twitter.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гонтарева оголосила про свою відставку з посади голови НБУ з 10 травня.
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