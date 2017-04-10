"Сумно бачити": посол Великобританії відреагувала на відставку Гонтаревої

16:27, 10 квітня 2017
Політика
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Дипломат вважає Гонтареву реформатором, яка принесла зміни у банківський сектор.

Валерія Гонтарева йде у відставку / Фото УНІАН

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф вважає голову Національного банку Валерію Гонтареву реформатором, яка принесла зміни у банківський сектор країни. 

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«Сумно бачити заяву про відставку голови НБУ Гонтаревої - трансформаційний та мужній лідер, яка забезпечила справжні реформи у банківському секторі», - написала Гоф у мікроблозі Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гонтарева оголосила про свою відставку з посади голови НБУ з 10 травня.

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Новина в сюжеті: Відставка Гонтаревої
Теги: #відставка#Гонтарева#Великобританія