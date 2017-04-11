Угорщина заявила про несправедливе ставлення "галасливих країн" до України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що вважає несправедливою ситуацію, що Україна не отримала безвізовий режим з Європейським Союзом ще рік тому.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції у Києві з главами зовнішньополітичних відомств України Павлом Клімкіним, Словаччини Мирославом Лайчаком та Чехії Любомиром Заоралеком.

"Ми представляємо країни Центральної Європи, яких доволі багато разів звинувачували в ненаданні достатньої підтримки Україні. Річ полягає у тому, що ми віримо більше у дії, а не слова. І є деякі дуже галасливі країни, які дуже рішучі у підтримці України на словах, але ми більше віримо у дії в цьому зв'язку", - зазначив Сійярто.

"Ми вважаємо, що Україна повинна була отримати безвізовий режим ще рік тому. І це не центрально-європейські країни, які є відповідальними за те, що ця справа не втілилася у життя. Відповідно до нашої позиції, угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі повинна була бути впровадженою місяці тому", - сказав глава МЗС Угорщини.

Він додав, що угода про асоціацію в частині запровадження зони вільної торгівлі досі остаточно не ратифікована.

"На нашу думку, це дуже несправедливо по відношенню до України, що ані безвізовий режим, ані повне впровадження зони вільної торгівлі ще не стали повноцінно чинними", - додав Сійярто.

Водночас, він висловив надію, що запровадження безвізового режиму для України з ЄС відбудеться влітку.