Ющенко хоче знати, хто захопив "Квазар"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив створити робочу групу щодо вивчення ситуації з рейдерським захопленням підприємства “Квазар”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на нараді, присвяченій удосконаленню державної політики в сфері захисту прав власності.

Президент дав доручення заступнику міністра економіки Михайлу ПОЖИВАНОВУ створити робочу групу і дослідити ситуацію з рейдерським захопленням підприємства “Квазар”, а також участь у цьому захопленні представників міської райдержадміністрації, починаючи з її голови.

За словами В.ЮЩЕНКА, висновки даної робочої групи мають бути підготовлені за 4-5 днів. Він також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх причетних до даного захоплення.