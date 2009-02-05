Сьогодні Верховна Рада вирішуватиме долю Тимошенко

У парламенті зі звітом виступить прем`єр Юлія Тимошенко. Підтвердив наміри бути присутнім і Нацбанк. Президента не буде, а про ситуацію в Україні він розкаже протягом місяця під час традиційного щорічного звернення.

Головне питання – чи вистачить у парламенті голосів за відставку уряду – поки що залишається відкритим.

Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр України: "Все, за що береться Партія регіонів, з того ніколи нічого не виходило. Тому, щоб не було ніяких хвилювань, що тут питання не про відставку, вона не буде проголосована".

Віктор Янукович, лідер фракції Партії регіонів: "Я бачив посмішки, що це, мовляв, чергова спроба Партії регіонів змінити уряд, вона не вдасться. Це посмішки ненормальних людей".

ICTV