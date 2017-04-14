У Путіна шкодують, що організатори Євробачення не закликали Україну допустити Росію на конкурс

У Кремлі шкодують, що організатори Євробачення "виявилися неспроможними" закликати Україну допустити на конкурс російську виконавицю Юлію Самойлову, яка раніше незаконно в'їхала в Крим.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми (можемо) висловити жаль (у зв'язку з неучастю РФ), а також висловити жаль, що організатори Євробачення виявилися неспроможними виконати умови своїх же правил і виявилися нездатними закликати країну, яка виявляла готовність провести цей конкурс, дотриматися правил приймаючої сторони", - сказав Пєсков.

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За його словами, ці правила прописані в документах Європейської мовної спілки.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня стало відомо, що СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України".

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму.

Генеральний директор Європейської мовної спілки (EBU) Інгрід Делтенре погрожувала Україні санкціями за заборону Самойловій брати участь у цьогорічному Євробаченні в Києві. 23 лютого 2017 року Делтенре подала у відставку з посади директора Європейської мовної спілки, і фактично її повноваження припиняться влітку, одразу після Євробачення.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заборону на в'їзд Самойлової, заявив, що Росія свідомо йшла на провокацію.

"Україна абсолютно чітко і послідовно стоїть на позиціях про невизнання незаконної анексії Криму, відвідання Криму Україна допускає лише через адміністративний кордон з Херсонською областю, інший спосіб є порушенням законодавства України, що тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні і вимоги єдині для всіх. Російська сторона знала про це, і свідомо прийняла рішення, розраховуючи на провокацію", - сказав Порошенко.

62-й конкурс Євробачення пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн.