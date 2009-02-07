Богатирьова говорила з Тейлором про глобальну загрозу

Відбулася зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Як повідомили УНІН у прес-службі апарату РНБО, на зустрічі обговорювалися питання українсько-американського співробітництва в рамках „Ініціативи глобального зменшення загрози”, мета якої полягає у максимальному зменшенні використання матеріалів, придатних для виготовлення ядерної зброї.

Посол В.ТЕЙЛОР поінформував, що зазначена Ініціатива та забезпечення безпеки поводження з ядерними матеріалами у всьому світі є одним із пріоритетів нового президента Сполучених Штатів Америки Барака ОБАМИ.

Зі свого боку секретар РНБО України запевнила американську сторону, що Україна була і залишається послідовним партнером щодо співробітництва в рамках „Ініціативи глобального зменшення загрози”, вживає усіх необхідних заходів з метою недопущення використання ядерних матеріалів, якими володіє Україна, для виготовлення ядерної зброї.

Сторони обмінялися думками щодо подальшої співпраці у сфері зменшення загрози та відзначили високий ступінь співробітництва між Україною та США у сфері використання ядерної енергії.