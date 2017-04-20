Лукашенко розповів, що залишається вірним Росії, згадав й Україну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не переорієнтував свою зовнішню політику зі співпраці з Росією на користь країн Заходу. За його словами, вони "на Заході нікому не потрібні", передає слова білоруського лідера його прес-служба.

Лукашенко зазначив, що люблять покритикувати в Росії й налагодження відносин між Білоруссю і Європою, нібито країна вирішила розвернутися на Захід.

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"Ми на Заході нікому не потрібні. Там такого добра, як Білорусь, вистачає і без неї. А як мене люблять на Заході, ви пам'ятаєте з тих часів. Нічого тут не змінилося. Ми, живучи в центрі Європи, змушені проводити таку політику, щоб зберегти країну, безпеку, суверенітет, незалежність і стабільність, щоб людям нормально жилося. Ми не можемо сваритися ні з Росією, ні із Заходом. Наша доля така", - заявив білоруський лідер.

Лукашенко також звернув увагу, що у росіян в Білорусі не виникає ніяких проблем як з точки зору безпеки, так і ведення бізнесу. Не у приклад цьому, за його словами, розвиваються події в Україні.

Раніше Лукашенко стверджував, що у нього з главою РФ Володимиром Путіним "чудові відносини", а проблеми вони можуть вирішувати без посередників.