ВАСУ розпочав розгляд позову Шокіна щодо поновлення його на посаді генпрокурора

Вищий адміністративний суд України розпочав розгляд позову колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна щодо поновлення його на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, справу слухає колегія суддів під головуванням судді Валентина Мороза.

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Справа розглядається за відсутності позивача, колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, у слуханні беруть участь його представники.

Зокрема, у судовому засіданні, окрім представників позивача Владислава Максимова та Владислава Чигринського, беруть участь представники відповідачів – представники Верховної Ради Анатолій Селіванов та Аркадій Лаптєв, а також представник президента України Дмитро Гуцал.

Як повідомляв УНІАН, суд взяв до провадження позов Шокіна до Верховної Ради і президента Петра Порошенка з приводу поновлення його на посаді генерального прокурора.

За даними прес-служби ВАСУ, Шокін вимагає скасувати постанову парламенту про дозвіл на його звільнення з посади генпрокурора та відповідний указ президента: «Визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради від 29 березня 2016 року про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна з посади генпрокурора. Також визнати незаконним та скасувати указ президента від 3 квітня 2016 року про звільнення Шокіна, а також указ президента від 23 червня 2016 року №269/2016. А також поновити Шокіна на посаді».