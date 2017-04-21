Детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі Мартиненка

20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. В даний момент вирішується питання повідомлення затриманому про підозру, повідомляється на сайті НАБУ.

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За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК". Ця особа також відома як фігурант іншого кримінального провадження щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 205 мільйонів гривень, розслідування якого детективи НАБУ завершили у грудні минулого року. Наразі справа ПАТ «ОПЗ» розглядається у суді, а зазначена особа має статус обвинуваченого.

Як повыдомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата України, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, в рамках розслідування у справі ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») КК України.

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

Мартиненку поки що не повідомили про підозру.