Від ГПУ і НАБУ вимагають почати розслідування участі Саакашвілі у доведенні ОПЗ до банкрутства
Брудною кампанією «чорного піару» та фальсифікацією кримінальних справ голова Одеської державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі та його камарилья поставили Одеський припортовий завод під загрозу банкрутства та призвели до втрат державного бюджету на 6,5 мільярдів гривень.
Про це заявив народний депутат України, член фракції «Народний фронт» Олександр Дроздик.
«Саакашвілі вистачає цинізму та нахабства говорити про «доведення Одеського припортового до ручки». Сам же і довів, а тепер вдається до тактики «тримай злодія»!» - обурився народний депутат.
За словами депутата, він звернеться до Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро з вимогою розслідувати факт змови за участю Міхеїла Саакашвілі для навмисного заниження ціни Одеського припортового заводу.
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«В цьому є всі ознаки високопосадової корупції. Саакашвілі протягом тривалого часу здійснював рейдерську атаку на ОПЗ. Її складовими були кампанія «чорного піару» та фальсифікація кримінальних справ», - констатує Дроздик.
Врешті-решт відбувся зрив приватизації заводу: держава, як визнав Фонд держмайна, вже втратила половину стартової ціни – а це понад $250 млн. (6,5 млрд. грн.). “Серйозний західний інвестор відмовляється від придбання ОПЗ. А це втрата тисяч нових робочих місць, сотень мільйонів гривень податків, сучасних технологій, потужний удар для міжнародного іміджу України. Хтось дуже хоче купити стратегічне підприємство за безцінь, або ж встановити над ним контроль і викачувати звідти кошти у приватну кишеню. Зараз завод фактично зупинився”, - наголосив народний депутат.
Депутат також висловив подив, що Національне антикорупційне бюро не реагує на численні публікації в ЗМІ щодо ролі Саакашвілі і його оточення у зриві приватизації ОПЗ та багатомільярдних втрат для державного бюджету.
«У нас не повинно бути священних корів. Якщо керівництво НАБУ, звісно, прагне бути незаангажованим органом, а не обслугою кланів та їх ставлеників у владі. Я звернуся до Антикорупційного бюро з вимогою почати розслідування щодо ролі Саакашвілі в зриві приватизації ОПЗ й доведенні підприємства до банкрутства», - резюмував Олександр Дроздик.