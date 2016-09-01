Від ГПУ і НАБУ вимагають почати розслідування участі Саакашвілі у доведенні ОПЗ до банкрутства

Про це заявив народний депутат України, член фракції «Народний фронт» Олександр Дроздик.

«Саакашвілі вистачає цинізму та нахабства говорити про «доведення Одеського припортового до ручки». Сам же і довів, а тепер вдається до тактики «тримай злодія»!» - обурився народний депутат.

За словами депутата, він звернеться до Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро з вимогою розслідувати факт змови за участю Міхеїла Саакашвілі для навмисного заниження ціни Одеського припортового заводу.

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«В цьому є всі ознаки високопосадової корупції. Саакашвілі протягом тривалого часу здійснював рейдерську атаку на ОПЗ. Її складовими були кампанія «чорного піару» та фальсифікація кримінальних справ», - констатує Дроздик.

Врешті-решт відбувся зрив приватизації заводу: держава, як визнав Фонд держмайна, вже втратила половину стартової ціни – а це понад $250 млн. (6,5 млрд. грн.). “Серйозний західний інвестор відмовляється від придбання ОПЗ. А це втрата тисяч нових робочих місць, сотень мільйонів гривень податків, сучасних технологій, потужний удар для міжнародного іміджу України. Хтось дуже хоче купити стратегічне підприємство за безцінь, або ж встановити над ним контроль і викачувати звідти кошти у приватну кишеню. Зараз завод фактично зупинився”, - наголосив народний депутат.

Депутат також висловив подив, що Національне антикорупційне бюро не реагує на численні публікації в ЗМІ щодо ролі Саакашвілі і його оточення у зриві приватизації ОПЗ та багатомільярдних втрат для державного бюджету.

«У нас не повинно бути священних корів. Якщо керівництво НАБУ, звісно, прагне бути незаангажованим органом, а не обслугою кланів та їх ставлеників у владі. Я звернуся до Антикорупційного бюро з вимогою почати розслідування щодо ролі Саакашвілі в зриві приватизації ОПЗ й доведенні підприємства до банкрутства», - резюмував Олександр Дроздик.