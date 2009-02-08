Ющенко визнав свою помилку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає помилкою підписання ним державного бюджету на 2009 рік.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю ввечері.

В.ЮЩЕНКО вкотре розкритикував принципи формування бюджету та макроекономічні показники, на яких він формувався.

Глава держави зауважив, що Верховна Рада, ухвалюючи бюджет, виходила з політичних мотивів. Зокрема, за словами Президента, депутати вважали, що краще увійти в рік “з погано акцентованим економічним документом, ніж без нього, і тут політичний фактор був ключовим”.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що всі розуміли, що з цим документом країна жити не зможе. Як приклад Президент навів той факт, що в бюджеті передбачається економічний приріст, тоді як насправді відбувається економічний спад. “Я гадаю, що це бездумна, непрофесійна і незрозуміла амбіція. Ми повинні жити в чесних координатах”, - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що неправильний обрахунок розвитку економіки призведе до невиконання бюджету і, як наслідок, незабезпечення соціальних стандартів населення.

Водночас Глава держави наголосив, що він не збирається впливати на бюджетний процес: “В мене немає мети знайти ручне управління і коригувати бюджет. Я хочу донести, що в цій країні за те, що відбувається в економіці, в соціальному житті, організації робочих місць, відповідає уряд і персонально прем’єр-міністр”, - сказав він.

Також В.ЮЩЕНКО висловився за необхідність існування стабільності влади, і для цього перш за все, на переконання Президента, має існувати стійка парламентська більшість, яка може разом з урядом взяти на себе відповідальність за ситуацію в державі.