Гройсман прокоментував ініціативу ряду міністрів взяти на поруки Мартиненка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не засуджує ініціативи членів Кабінету міністрів взяти на поруки колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав на брифінгу в Харкові, коментуючи відповідні ініціативи міністрів від партії «Народний фронт».

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«Можу сказати, цей крок урядовців абсолютно свідомий. У мене немає жодного застереження щодо такого кроку. Я вважаю, це було командне, колективне політичне рішення. Я вважаю, вони вправі так вчиняти. І це був абсолютно нормальний крок», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.