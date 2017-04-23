НАБУ: затримання Мартиненка було необхідним для недопущення втечі

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що затримання колишнього народного депутата Миколи Мартиненка було не лише законним, але й необхідним з метою недопущення втечі.

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Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Національного бюро України.

Зокрема, як пояснюють в НАБУ, Мартиненка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу, оскільки його поведінка напередодні повідомлення про підозру давала детективам підстави вважати, що він добре поінформований про заплановані слідчі дії та свідомо уникає слідства. «В такому випадку затримання підозрюваного без постанови суду було не лише законним, але й необхідним з метою попередження можливої втечі», - підкреслюється в повідомленні.

У НАБУ інформують, що Мартиненко напередодні повідомлення про підозру відключив телефони, перестав користуватися звичними автівками, повідомив близьким особам перелік адрес та автомобілів, в яких планувався обшук, в ніч з 19-го на 20-е за місцем проживання не ночував. «Вранці 20-го квітня детективи НАБУ знайшли його у приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського, звідки він не виходив впродовж ще 6 годин», - зазначається в повідомленні.

При цьому в НАБУ заперечують, що справа проти Мартиненка сфальсифікована з метою політичного переслідування. Зазначається, що детективи розслідували факти розкрадання Мартиненком коштів "СхідГЗК" більше року - ретельно досліджуючи усі факти та збираючи докази, в тому числі за допомоги колег з-за кордону.

«За історію розслідувань НАБУ, дана справа є абсолютним рекордсменом за обсягами комунікації з правоохоронними органами іноземних держав. Окремі епізоди, пов'язані з діяльністю Мартиненка, розслідуються не лише в Україні. У даній справі немає політичної складової . Йдеться про розкрадання майна держпідприємства», - наполягають в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів, хоча САП вимагала обрати екс-депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.