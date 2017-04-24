Трамп і Меркель у телефонній розмові обговорили ситуацію на сході України
Також Трамп і Меркель обговорили «нагальні проблеми безпеки» з огляду на загрози з боку Північної Кореї, приділили увагу Сирії та Ємену.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні під час телефонної розмови обговорили ситуацію на сході України.
Про це йдеться в повідомленні Reuters.
Зокрема, з посиланням на інформацію Білого дома видання повідомляє, що лідери двох країн обговорили необхідність мирного врегулювання конфлікту в Україні.
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Також Трамп і Меркель обговорили «нагальні проблеми безпеки» з огляду на загрози з боку Північної Кореї, приділили увагу Сирії та Ємену.
Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, що США не скасують санкції проти Росії до повернення Криму і виконання нею Мінських угод.
Тіллерсон зателефонував Порошенку, щоб обговорити свій нещодавній візит до Москви і звернення до російського керівництва.
За його словами, хоча Сполучені Штати зацікавлені в поліпшенні відносин з Росією, цьому заважають дії РФ на сході України.