Трамп і Меркель у телефонній розмові обговорили ситуацію на сході України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні під час телефонної розмови обговорили ситуацію на сході України.

Про це йдеться в повідомленні Reuters.

Зокрема, з посиланням на інформацію Білого дома видання повідомляє, що лідери двох країн обговорили необхідність мирного врегулювання конфлікту в Україні.

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Також Трамп і Меркель обговорили «нагальні проблеми безпеки» з огляду на загрози з боку Північної Кореї, приділили увагу Сирії та Ємену.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, що США не скасують санкції проти Росії до повернення Криму і виконання нею Мінських угод.

Тіллерсон зателефонував Порошенку, щоб обговорити свій нещодавній візит до Москви і звернення до російського керівництва.

За його словами, хоча Сполучені Штати зацікавлені в поліпшенні відносин з Росією, цьому заважають дії РФ на сході України.