У Ющенка бояться, що за «нульовим варіантом» Москва захоче і трубу

Позиція Президента України жорстка: належність газотранспортної системи Україні не може піддаватися сумніву при поверненні до питання розподілу власності СРСР.

На цьому наголосив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Заступник глави Секретаріату Президента України нагадав, що на переговорах у Москві щодо надання Україні 5 млрд. дол. кредиту російська сторона висунула низку політичних умов, серед яких - вимога ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» розподілу майна СРСР.

«Хоча історія цього питання налічує 17 років, жоден український високопосадовець за часи незалежності не взяв на себе відповідальності погодитися з позицією Росії. Адже йдеться про типово «братський» розподіл майна СРСР, за яким РФ нібито бере на себе борги Союзу в обмін на відмову решти колишніх республік від претензій на будь-яке майно СРСР», - зазначив заступник глави Секретаріату.

«У специфічних умовах, які склалися в україно-російських міжурядових відносинах після підписання газових контрактів, термін «відмова від майна СРСР» може набути загрозливого звучання. Експерти не виключають сценарію, за яким статус «майно СРСР» може бути застосовано і до газотранспортної системи України. Наприклад, у результаті судового рішення, адже практика рейдерських атак набула поширення як в Україні, так і в Росії», - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Зважаючи на те, що українське законодавство забороняє приватизацію ГТС та її використання як застави, під час переговорів у Кремлі обговорювалися інші сценарії отримання контролю над українською трубою. Фактично, «московський» кредит може відкрити шлях до їх реалізації. Навряд чи Тимошенко цього не розуміє», - підкреслив заступник глави Секретаріату.

Окрім того, заступник глави Секретаріату висловив подив, що прем‘єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО ініціює експертизу підписаних у її присутності газових контрактів. «Видається логічним, що така експертиза мала би бути проведена до підписання контрактів, а не місяць по тому», - звернув увагу А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Водночас, наміри прем‘єр-міністра публічно провести незалежну експертну оцінку газових домовленостей можна лише вітати, але найсвіжіший досвід свідчить про інше: ані вітчизняним експертам, ані громадськості досі невідомі додатки до газових контрактів. Тому і громадяни, і представники ЗМІ добре знають ціну таким обіцянкам ТИМОШЕНКО. Так, пройшло вже 2 місяці відтоді, як прем‘єр перед телекамерами пообіцяла надати пресі офіційну інформацію про діяльність найнятих урядом за мільйонні гонорари фінансових консультантів, зокрема компанії Blackstone. Подібна ситуація із таємною вечерею ТИМОШЕНКО з валютним спекулянтом світового рівня Дж.СОРОСОМ у ресторані на бориспільській трасі, яка відбулася 3 місяці тому і після якої український валютний ринок «заштормило», - нагадав заступник глави Секретаріату.

«Так само виявилося фарсом і запевнення ТИМОШЕНКО у тому, що у пошуках кредитів для покриття дефіциту держбюджету вона офіційно звернулася до ряду країн. На даний момент ані ЄС, ані жодна інша країна, крім Росії, не підтвердили отримання такого звернення українського Уряду. Схоже, у своїх «версіях правди» Тимошенко вийшла на міжнародний рівень», - повідомив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

А.КИСЛИНСЬКИЙ наголошує, що попри усю туманність дій і заяв прем‘єр-міністра України позиція Президента України є чіткою і жорсткою: належність газотранспортної системи Україні не може піддаватися сумніву, зокрема під час повернення до питання розподілу власності колишнього СРСР, ініційованого на переговорах щодо «московського» кредиту.