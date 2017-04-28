Меркель зустрінеться з Путіним у Сочі - Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі наступного вівторка, 2 травня.

Вони готуватимуться до саміту G20 й обговорять геополітичні конфлікти у Сирії та Україні, заявив Reuters прес-секретар німецького уряду.

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"Візит буде підготовкою до саміту G20", - сказав речник канцлера ФРН Штеффен Зайберт, додавши, що Меркель і Путін дадуть прес-конференцію між двома раундами зустрічей у Сочі.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і лідером Росії Володимиром Путіним.