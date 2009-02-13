Тимошенко: ви не думайте, що я належу до наївних прем'єр-міністрів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Японія підготувала для України майже 400 інвестиційних проектів на загальну суму 16 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час зустрічі з представниками ділових кіл Японії.

«Це 29 великих інвестиційних проектів на загальну суму 6 млрд. доларів і, крім того, проекти щодо «зелених» інвестицій, яких на сьогодні, за нашими даними, 358 таких проектів на загальну суму до 10 млрд. доларів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що уряд України готовий супроводжувати кожен з цих проектів для їх ефективної реалізації.

За її словами, Україна в інвестиційній сфері виділила вісім основних пріоритетів, зокрема, у сфері енергозбереження.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, реалізація енергозберігальних інвестиційних проектів дасть змогу реформувати національну економіку країни.

«Для Японії Україна може стати базовою країною для здійснення інвестицій у всьому нашому регіоні, тому що в Україні все-таки хоча й важко, з такими складними політичними подіями, успішно розвивається демократія. У нас встановлюються, на відміну від багатьох інших країн, прозорі відносини в системі інвестицій», - вважає прем`єр-міністр України.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що Україна зацікавлена в участі японського капіталу в приватизації теплоелектростанцій і створенні спільних підприємств у галузі теплогенерування. Крім того, за її словами, уряд готовий сприяти реалізації проектів з використання енергії сонця та вітру.

«Ви не думайте, що я належу до наївних прем`єр-міністрів і не знаю, що в Україні бюрократія настільки могутня, що іноді для реалізації інвестиційних проектів в Україні необхідно півжиття витратити. Я хочу змінити ті підходи, які мені не подобаються, і змінити так, щоб ви відчули, що для вас всі шляхи відкриті», - сказала вона.